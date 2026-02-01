Concours de Belote Pesmes
Concours de Belote Pesmes samedi 21 février 2026.
Concours de Belote
Maison Pour Tous Pesmes Haute-Saône
Tarif : 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date et horaire :
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
L’US Val de Pesmes vous invite à un concours de Belote.
Buvette et restauration. Lots à gagner. .
Maison Pour Tous Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 11 44 55
English : Concours de Belote
