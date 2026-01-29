Concours de belote Salle Théodila Peyrat-le-Château

Concours de belote

Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Concours de belote.

Nombreux lots Tombola.

Inscription sur place.

Buvette et petite restauration. .

clubseniorspeyratchateau@gmail.com

