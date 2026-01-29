Concours de belote Salle Théodila Peyrat-le-Château
Concours de belote Salle Théodila Peyrat-le-Château samedi 7 mars 2026.
Concours de belote
Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Concours de belote.
Nombreux lots Tombola.
Inscription sur place.
Buvette et petite restauration. .
Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine clubseniorspeyratchateau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-02-02 par Terres de Limousin