Concours de belote

Salle polyvalente Pierrefitte-sur-Loire Allier

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

La doublette

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Concours de belote organisé par le comité des fêtes de Pierrefitte-sur-Loire

Salle polyvalente Pierrefitte-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 28 19 80 comitedesfetes.pierrefitte03@gmail.com

English :

Belote competition organized by the Pierrefitte-sur-Loire festivities committee

L’événement Concours de belote Pierrefitte-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire