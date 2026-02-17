Concours de belote | Pinols Pinols

Concours de belote | Pinols

Salle des fêtes Pinols Haute-Loire

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Concours de belote organisé par le comité des fêtes de Pinols à la salle des fêtes. Buvette & inscriptions sur place.

Salle des fêtes Pinols 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 10 42

English :

Belote competition organized by the Pinols festival committee at the village hall. Refreshments & registration on site.

