Concours de belote | Pinols Pinols

Salle des fêtes Pinols Haute-Loire
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Concours de belote organisé par le comité des fêtes de Pinols à la salle des fêtes. Buvette & inscriptions sur place.
Salle des fêtes Pinols 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 10 42
English :
Belote competition organized by the Pinols festival committee at the village hall. Refreshments & registration on site.
