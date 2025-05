Concours de Belote – Foyer Club de l’Amicale des Retraités Pissos, 30 mai 2025 20:30, Pissos.

Landes

Concours de Belote Foyer Club de l’Amicale des Retraités 31 place des Radeleur Pissos Landes

Début : 2025-05-30 20:30:00

fin : 2025-05-30 00:00:00

2025-05-30

Concours de Belote mensuel aura lieu le vendredi 30 mai 2025 à 20h30 au Foyer Club de l’Amicale des Retraités du Secteur de Pissos.

Engagement de 16€ par équipe avec un lot pour chaque joueur et Tourin offert en fin de concours.

Foyer Club de l’Amicale des Retraités 31 place des Radeleur

Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 36 91 retraitespissos@orange.fr

English : Concours de Belote

Monthly Belote competition will be held on Friday May 30, 2025 at 8:30pm at the Foyer Club de l’Amicale des Retraités du Secteur de Pissos.

Entry fee: 16? per team, with a prize for each player and Tourin offered at the end of the competition.

German : Concours de Belote

Der monatliche Belote-Wettbewerb findet am Freitag, den 30. Mai 2025 um 20:30 Uhr im Foyer Club der Amicale des Retraités du Secteur de Pissos statt.

Der Einsatz beträgt 16? pro Mannschaft, jeder Spieler erhält einen Preis und am Ende des Wettbewerbs wird ein Tourin angeboten.

Italiano :

La gara mensile di Belote si svolgerà venerdì 30 maggio 2025 alle 20.30 presso il Foyer Club dell’Amicale des Retraités du Secteur de Pissos.

Quota di iscrizione: 16€ a squadra con premio per ogni giocatore e Tourin offerto alla fine della competizione.

Espanol : Concours de Belote

La competición mensual de Belote tendrá lugar el viernes 30 de mayo de 2025 a las 20.30 h en el Foyer Club de la Amicale des Retraités du Secteur de Pissos.

Precio de inscripción: 16? por equipo con un premio para cada jugador y Tourin ofrecido al final de la competición.

