Concours de belote FOYER CLUB DE L’AMICALE DES RETRAITÉS Pissos

FOYER CLUB DE L’AMICALE DES RETRAITÉS 31 PLACE DES RADELEURS Pissos Landes
Vendredi 26 Septembre 2025 à 20h30 l’Amicale des retraités du Secteur de Pissos organise son concours de belote annuel.
Engagement de 16€ par équipe , Un lot pour chaque joueur, Tourin offert en fin de concours
FOYER CLUB DE L’AMICALE DES RETRAITÉS 31 PLACE DES RADELEURS Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 36 91 retraitespissos@orange.fr
English : Concours de belote
Friday, September 26, 2025 at 8:30pm the Amicale des retraités du Secteur de Pissos organizes its annual belote competition.
Entry fee: 16? per team, one prize for each player, Tourin offered at the end of the competition
German : Concours de belote
Am Freitag, den 26. September 2025 um 20:30 Uhr veranstaltet die Amicale des retraités du Secteur de Pissos ihren jährlichen Belote-Wettbewerb.
Die Teilnahmegebühr beträgt 16 Euro pro Mannschaft, jeder Spieler erhält einen Preis, am Ende des Wettbewerbs wird eine Torte angeboten
Italiano :
Venerdì 26 settembre 2025 alle 20.30, l’Amicale des retraités du Secteur de Pissos organizza la sua gara annuale di belote.
Impegno di 16? per squadra, un premio per ogni giocatore, Tourin offerto alla fine della gara
Espanol : Concours de belote
Viernes 26 de septiembre de 2025 a las 20h30, la Amicale des retraités du Secteur de Pissos organiza su concurso anual de belote.
Compromiso de 16? por equipo, un premio para cada jugador, Tourin ofrecido al final de la competición
