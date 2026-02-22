Concours de belote Foyer club de l’amicale des retraités Pissos
Concours de belote Foyer club de l’amicale des retraités Pissos vendredi 27 février 2026.
Concours de belote
Foyer club de l’amicale des retraités 31 place des radeleurs Pissos Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
L’Amicale des retraités vous propose un concours de belote le vendredi 27 février 2026 à 20h30 au foyer club de l’amicale des retraités.
Engagement 20€ par équipe avec 2 tickets de tombola inclus.
Un lot pour chaque joueur.
Tourin offert en fin de concours
Foyer club de l’amicale des retraités 31 place des radeleurs Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine retraitespissos@orange.fr
English : Concours de belote
The Amicale des retraités is organizing a belote competition on Friday February 27, 2026 at 8:30pm at the foyer club de l’amicale des retraités.
Entry fee: 20? per team, including 2 raffle tickets.
One prize for each player.
Tourin offered at the end of the competition
