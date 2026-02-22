Concours de belote Foyer club de l’amicale des retraités Pissos

Concours de belote

Foyer club de l’amicale des retraités 31 place des radeleurs Pissos Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

L’Amicale des retraités vous propose un concours de belote le vendredi 27 février 2026 à 20h30 au foyer club de l’amicale des retraités.

Engagement 20€ par équipe avec 2 tickets de tombola inclus.

Un lot pour chaque joueur.

Tourin offert en fin de concours

Foyer club de l’amicale des retraités 31 place des radeleurs Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine retraitespissos@orange.fr

English : Concours de belote

The Amicale des retraités is organizing a belote competition on Friday February 27, 2026 at 8:30pm at the foyer club de l’amicale des retraités.

Entry fee: 20? per team, including 2 raffle tickets.

One prize for each player.

Tourin offered at the end of the competition

L’événement Concours de belote Pissos a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Cœur Haute Lande