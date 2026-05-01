Concours de Belote Amicale des retraités Pissos

Pissos

Concours de Belote

Amicale des retraités 31 place des radeleurs Pissos Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Concours de Belote organisé par l’amicale des retraités au foyer Club le vendredi 29 mai 2026 à 20h30

Engagement par équipe est de 20 €avec 2 tickets tombola inclus.

Un lot pour chaque joueur et tourin offert en fin de concours

Concours de Belote organisé par l’amicale des retraités au foyer Club le vendredi 29 mai 2026 à 20h30

Engagement par équipe est de 20 €avec 2 tickets tombola inclus.

Un lot pour chaque joueur et tourin offert en fin de concours .

Amicale des retraités 31 place des radeleurs Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 36 91 retraitespissos@orange.fr

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English : Concours de Belote

Belote competition organized by the amicale des retraités at the foyer Club on Friday May 29, 2026 at 8:30pm

Entry per team is 20 ?including 2 tombola tickets.

A prize for each player and a tourin offered at the end of the competition

L’événement Concours de Belote Pissos a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Cœur Haute Lande