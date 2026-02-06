Concours de belote Salle Polyvalente Robert Delbarry Plazac

Concours de belote

Salle Polyvalente Robert Delbarry 1 allée du prunus Plazac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

20h30. 1 lot pour tous canards gras et sans foie, whisky, apéritif anisé, filet garnis, vins…10€/équipe. Buvette crêpes. Casse-croûte après la belote 5€. Concours 10€/personne

Concours de belote organisé par le comité des fêtes de Plazac.

1 lot pour tous

Canards gras et sans foie

Whisky, apéritif anisé, filets garnis, vins…

Buvette crêpes.

Après la belote casse-croûte 5€ .

Salle Polyvalente Robert Delbarry 1 allée du prunus Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 37 92 12

English : Concours de belote

20h30. 1 prize for all: fat ducks and ducks without liver, whisky, aniseed aperitif, filet garnis, wines…10?/team. Refreshment bar crêpes. Snack after the belote: 5? Competition: 10?/person

