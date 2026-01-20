Concours de belote Maison des associations Plobannalec-Lesconil

Concours de belote

Maison des associations 8 rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 10:00:00

fin : 2026-02-15 19:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Organisé par le Secours populaire .

Maison des associations 8 rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 7 86 43 68 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de belote Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Destination Pays Bigouden