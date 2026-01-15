Concours de belote Maison des associations Plobannalec-Lesconil
Concours de belote Maison des associations Plobannalec-Lesconil dimanche 15 février 2026.
Concours de belote
Maison des associations 8 rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Concours de belote à la Maison des associations de Lesconil.
En individuel par tirage au sort.
Cette compétition est disputée dans une ambiance animée et conviviale.
A gagner bons d’achat et paniers garnis, récompense à chaque participant.
Organisée par le Secours Populaire. .
Maison des associations 8 rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 72 86 81 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Destination Pays Bigouden