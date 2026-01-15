Concours de belote Maison des associations Plobannalec-Lesconil

Concours de belote

Maison des associations 8 rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Concours de belote à la Maison des associations de Lesconil.

En individuel par tirage au sort.

Cette compétition est disputée dans une ambiance animée et conviviale.

A gagner bons d’achat et paniers garnis, récompense à chaque participant.

Organisée par le Secours Populaire. .

Maison des associations 8 rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 72 86 81 69

