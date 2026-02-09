Concours de belote Salle des fêtes Pontarion
Concours de belote Salle des fêtes Pontarion samedi 21 février 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Route de Guéret Pontarion Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
.
Salle des fêtes Route de Guéret Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 78 03 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de belote Pontarion a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Creuse Sud Ouest