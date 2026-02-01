Concours de belote Port-des-Barques
Concours de belote Port-des-Barques samedi 21 février 2026.
Concours de belote
Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21 2026-10-24
Par le Club Nautique des Fontaines.
.
Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Belote competition
By the ‘Club Nautique des Fontaines’.
L’événement Concours de belote Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Rochefort Océan