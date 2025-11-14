Concours de belote Port-Lesney
Concours de belote Port-Lesney vendredi 14 novembre 2025.
Concours de belote
Salle des fêtes Port-Lesney Jura
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Début : 2025-11-14 19:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Vendredi 14 novembre 2025.
Concours de belote organisé par Port-Lesney Loisirs
24€ la doublette formée
Un lot pour les 3 premières doublettes.
Une collation est proposée à la fin des parties.
Horaires
19h30 .
Salle des fêtes Port-Lesney 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté
L’événement Concours de belote Port-Lesney a été mis à jour le 2025-10-15 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR