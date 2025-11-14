Concours de belote

Salle des fêtes Port-Lesney Jura

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Concours de belote

Vendredi 14 novembre 2025.

Concours de belote organisé par Port-Lesney Loisirs

24€ la doublette formée

Un lot pour les 3 premières doublettes.

Une collation est proposée à la fin des parties.

Horaires

19h30 .

Salle des fêtes Port-Lesney 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 84 90 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concours de belote Port-Lesney a été mis à jour le 2025-10-15 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR