Concours de belote- Pouilly en Auxois Espace Jean Claude Patriarche Pouilly-en-Auxois

Espace Jean Claude Patriarche Centre Social Agora Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or
Début : 2026-03-14 09:30:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
2026-03-14
Concours de Belote Que les cartes chantent !
Avis aux stratèges du pli parfait et aux as du contre bien placé !
Rejoignez notre concours de belote pour une ambiance conviviale, des parties endiablées et quelques annonces héroïques qui feront vibrer les tables.
Esprit d’équipe, tactique affûtée et bonne humeur seront au rendez-vous.
Préparez vos atouts… et que le meilleur duo l’emporte !
Organisé par la Ludothèque de l’Agora !
Rendez-vous le samedi 14 mars
9h30 Accueil des participants
10h début du tournoi
12h repas tiré du sac
L’Espace jeunes se joindra à nous dans l’après-midi pour une vente de crêpes, café, … pour redynamiser les neurones !
Inscriptions par duo avant le 28 février
Tarif par participant
8€ pour les adhérents
10€ pour les non-adhérents .
Espace Jean Claude Patriarche Centre Social Agora Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 86 61 accueil.cspouilly@gmail.com
