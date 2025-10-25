Concours de belote Préfailles

Concours de belote Préfailles samedi 25 octobre 2025.

Concours de belote

Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Un concours de belote : l’activité idéale pour travailler sa mémoire et passer de bons moments en toute convivialité !

Le club Amitié et Loisirs de Préfailles vous attend pour un concours de belote.

5 bonnes raisons de venir jouer à la belote à Préfailles

à la belote, on s’amuse bien

à la belote, on rigole bien

à la belote, on entretient sa mémoire

à la belote, on se taquine « qui aime bien, châtie bien »

à la belote, on tisse des liens sociaux

Pour aller plus loin

À la suite de cette activité, vous pourrez profiter d’une balade en bord de mer soit le long du GR8 ou bien à la Pointe Saint-Gildas.

Et si le temps du repas est arrivé, alors direction dans l’un des restaurants de la commune accueil chaleureux garanti ! Découvrez-les en cliquant ici.

Envie de faire perpétuer ce jeu de carte traditionnel, rejoignez vite le club Amitié et Loisirs de Préfailles à l’Espace Culturel.

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 66 93 80 annemariefontaine72@gmail.com

English :

A belote competition: the ideal way to train your memory and have a great time!

German :

Ein Belote-Wettbewerb: die ideale Aktivität, um das Gedächtnis zu trainieren und schöne Momente in geselliger Runde zu verbringen!

Italiano :

Una gara di belote: il modo ideale per migliorare la memoria e divertirsi!

Espanol :

Un concurso de belote: ¡la forma ideal de mejorar la memoria y pasarlo en grande!

