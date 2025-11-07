Concours de belote Espace Culturel Préfailles

Concours de belote

Jouez à la belote pour soutenir l’école de Préfailles !

Une partie de belote ça vous tente ? L’Amicale des Petits Mousses de l’école de Préfailles vous invite à jouer à ce célèbre jeu de cartes à l’Espace Culturel, lieu idéal pour passer de bons moments en toute convivialité.

Parfait pour

se divertir

travailler sa mémoire

stimuler ses capacités cognitives

faire des rencontres

Bon à savoir

Ouverture des portes à 13h

Petite restauration sur place

Inscription auprès de l’Amicale aux coordonnées ci-contre

Le plus

Chaque équipe repart avec un lot de viande !

Venez participer au concours de belote et participez au soutien de l’école !

Un moment de détente et de jeu assuré !

Espace Culturel 8 rue du Docteur Guépin Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 84 50 73 79 lespetitsmousses44770@gmail.com

English :

Play belote to support the Préfailles school!

German :

Spielen Sie Belote, um die Schule in Préfailles zu unterstützen!

Italiano :

Gioca a belote per sostenere la scuola di Préfailles!

Espanol :

¡Juega a la belote para apoyar a la escuela de Préfailles!

