Concours de belote Espace Culturel Préfailles

Concours de belote
Espace Culturel 8 rue du Docteur Guépin Préfailles Loire-Atlantique
Début : 2026-01-31 14:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Jouez à la belote pour soutenir l’école de Préfailles !
Une partie de belote ça vous tente ? L’Amicale des Petits Mousses de l’école de Préfailles vous invite à jouer à ce célèbre jeu de cartes à l’Espace Culturel, lieu idéal pour passer de bons moments en toute convivialité.
Parfait pour
se divertir
travailler sa mémoire
stimuler ses capacités cognitives
faire des rencontres
Bon à savoir
Ouverture des portes à 13h
Petite restauration sur place
Inscription auprès de l’Amicale aux coordonnées ci-contre
Le plus
Chaque équipe repart avec un lot de viande !
Venez participer au concours de belote et participez au soutien de l’école !
Un moment de détente et de jeu assuré !
Espace Culturel 8 rue du Docteur Guépin Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 84 50 73 79 lespetitsmousses44770@gmail.com
English :
Play belote to support the Préfailles school!
German :
Spielen Sie Belote, um die Schule in Préfailles zu unterstützen!
Italiano :
Gioca a belote per sostenere la scuola di Préfailles!
Espanol :
¡Juega a la belote para apoyar a la escuela de Préfailles!
