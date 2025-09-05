Concours de belote rue Sainte Anne Préfailles

Concours de belote

rue Sainte Anne Espace Culturel Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 14:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Un concours de belote : l’activité idéale pour travailler sa mémoire et passer de bons moments en toute convivialité !

Le club Amitié et Loisirs de Préfailles vous attend pour un concours de belote.

Pour aller plus loin

À la suite de cette activité, vous pourrez profiter d’une balade en bord de mer soit le long du GR8 ou bien à la Pointe Saint-Gildas.

Le Jocker

1 lot alimentaire type viande pour tous ! (Viande rouge pour les 1ers prix)

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

rue Sainte Anne Espace Culturel Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 66 93 80 annemariefontaine72@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A belote competition: the ideal way to train your memory and have a great time!

L’événement Concours de belote Préfailles a été mis à jour le 2025-09-05 par I_OT Pornic