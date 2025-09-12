Concours de belote rue Sainte Anne Préfailles

Concours de belote rue Sainte Anne Préfailles vendredi 6 mars 2026.

Concours de belote

rue Sainte Anne Espace Culturel Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 14:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Un concours de belote : l’activité idéale pour travailler sa mémoire et passer de bons moments en toute convivialité !

Le club Amitié et Loisirs de Préfailles vous attend pour un concours de belote.

À la suite de cette activité, vous pourrez profiter d’une balade en bord de mer soit le long du GR8 ou bien à la Pointe Saint-Gildas.

Le Jocker

1 lot alimentaire type viande pour tous ! (Viande rouge pour les 1ers prix)

rue Sainte Anne Espace Culturel Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 66 93 80 annemariefontaine72@gmail.com

English :

A belote competition: the ideal way to train your memory and have a great time!

German :

Ein Belote-Wettbewerb: die ideale Aktivität, um das Gedächtnis zu trainieren und schöne Momente in geselliger Runde zu verbringen!

Italiano :

Una gara di belote: il modo ideale per migliorare la memoria e divertirsi!

Espanol :

Un concurso de belote: ¡la forma ideal de mejorar la memoria y pasarlo en grande!

