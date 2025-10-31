Concours de belote Salle des fêtes Préporché
Concours de belote Salle des fêtes Préporché vendredi 31 octobre 2025.
Concours de belote, à la salle des fêtes, organisé par le Comité des Fêtes.
Inscriptions à partir de 19h30, début du concours à 20h30.
Prix, un lot à chaque équipe, un lot pour la première équipe féminine.
Buvette et petite restauration. Tarif 18€ par équipe.
Infos à comitefetes.preporche@gmail.com .
