Concours de belote l’espace socio culturel de Prigonrieux Prigonrieux
Concours de belote l’espace socio culturel de Prigonrieux Prigonrieux mercredi 22 avril 2026.
Prigonrieux
Concours de belote
l’espace socio culturel de Prigonrieux Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Dordogne
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Participez au concours de belote sur réservation uniquement ! .
l’espace socio culturel de Prigonrieux Place du Groupe Loiseau Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 42 16 60 club.agedor24@gmail.com
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Prigonrieux a été mis à jour le 2026-04-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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