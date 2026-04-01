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Concours de belote l’espace socio culturel de Prigonrieux Prigonrieux

Concours de belote l’espace socio culturel de Prigonrieux Prigonrieux

Concours de belote l’espace socio culturel de Prigonrieux Prigonrieux mercredi 22 avril 2026.

Lieu : l’espace socio culturel de Prigonrieux

Adresse : Place du Groupe Loiseau

Ville : 24130 Prigonrieux

Département : Dordogne

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 9 9 9 Tarif de base plein tarif

Prigonrieux

Concours de belote

l’espace socio culturel de Prigonrieux Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Dordogne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Participez au concours de belote sur réservation uniquement !   .

l’espace socio culturel de Prigonrieux Place du Groupe Loiseau Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 42 16 60  club.agedor24@gmail.com

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Prigonrieux a été mis à jour le 2026-04-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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