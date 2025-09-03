Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas

Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas mercredi 3 septembre 2025.

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – – EUR

10 €

Début : 2025-09-03 13:15:00

fin : 2025-09-03 18:00:00

2025-09-03

Concours de belote à la mêlée, individuel, primé ! Début du Concours 14h

inscriptions de 13h15 à 13h45

Venez nombreux, 1er prix Bon d’achat de 50€ et pas de perdant, tout le monde repart avec un lot;

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com

English :

Individual, prize-winning belote competition! Competition starts at 2pm

registration from 1.15pm to 1.45pm

Come one, come all, 1st prize: 50? gift voucher and no losers, everyone goes home with a prize;

German :

Preisgekrönter, individueller Belote-Wettbewerb im Nahkampf! Beginn des Wettbewerbs 14h

einschreibungen von 13.15 bis 13.45 Uhr

Kommen Sie zahlreich, 1. Preis: Einkaufsgutschein von 50? und keine Verlierer, jeder bekommt einen Preis;

Italiano :

Concorso individuale di belote a premi! Il concorso inizia alle 14.00

registrazione dalle 13.15 alle 13.45

Venite tutti, il 1° premio è un buono da 50 euro e non ci sono perdenti, ognuno torna a casa con un premio;

Espanol :

¡Concurso individual de belote premiado! El concurso comienza a las 14.00 horas

inscripciones de 13.15 a 13.45 h

Venga uno, vengan todos, 1er premio: vale de 50? y no hay perdedores, todo el mundo se va a casa con un premio;

