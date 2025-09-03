Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas
Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas mercredi 3 septembre 2025.
Concours de Belote Primé
Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : – – EUR
10 €
Début : 2025-09-03 13:15:00
fin : 2025-09-03 18:00:00
2025-09-03
Concours de belote à la mêlée, individuel, primé ! Début du Concours 14h
inscriptions de 13h15 à 13h45
Venez nombreux, 1er prix Bon d’achat de 50€ et pas de perdant, tout le monde repart avec un lot;
Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com
English :
Individual, prize-winning belote competition! Competition starts at 2pm
registration from 1.15pm to 1.45pm
Come one, come all, 1st prize: 50? gift voucher and no losers, everyone goes home with a prize;
German :
Preisgekrönter, individueller Belote-Wettbewerb im Nahkampf! Beginn des Wettbewerbs 14h
einschreibungen von 13.15 bis 13.45 Uhr
Kommen Sie zahlreich, 1. Preis: Einkaufsgutschein von 50? und keine Verlierer, jeder bekommt einen Preis;
Italiano :
Concorso individuale di belote a premi! Il concorso inizia alle 14.00
registrazione dalle 13.15 alle 13.45
Venite tutti, il 1° premio è un buono da 50 euro e non ci sono perdenti, ognuno torna a casa con un premio;
Espanol :
¡Concurso individual de belote premiado! El concurso comienza a las 14.00 horas
inscripciones de 13.15 a 13.45 h
Venga uno, vengan todos, 1er premio: vale de 50? y no hay perdedores, todo el mundo se va a casa con un premio;
