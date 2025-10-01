Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

10 €

Début : 2025-10-01 13:30:00

fin : 2025-10-01 18:00:00

2025-10-01 2025-10-15

Concours de Belote à la Mêlée, individuel, Primé ! Inscriptions de 13h15 à 13h45. Venez nombre1er prix Bon d’achat de 50 € et pas de perdant, tout le monde repart avec un lot.

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com

English :

Mêlée Belote competition, individual, Primed! Registration from 1.15pm to 1.45pm. Come one, come all1st prize: 50? gift voucher and no losers, everyone goes home with a prize.

German :

Belote-Wettbewerb à la Mêlée, individuell, preisgekrönt! Anmeldung von 13.15 bis 13.45 Uhr. Kommen Sie zahlreich1. Preis: Einkaufsgutschein von 50 ? und keine Verlierer, jeder geht mit einem Preis nach Hause.

Italiano :

Gara individuale di Belote à la Mêlée, con premi! Iscrizione dalle 13.15 alle 13.45. Uno, uno, tutti1° premio: buono da 50€ e nessun perdente, tutti tornano a casa con un premio.

Espanol :

Concurso individual de belote en La Mêlée, ¡con premios! Inscripciones de 13.15 a 13.45 h. Venga uno, vengan todos1er premio: vale de 50€ y no hay perdedores, todo el mundo se va a casa con un premio.

