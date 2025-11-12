Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas
Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas mercredi 12 novembre 2025.
Concours de Belote Primé
Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
10 €
Début : 2025-11-12 13:15:00
fin : 2025-11-12 18:00:00
2025-11-12
Concours de Belote Primé, à la mêlée, individuel. Début du concours 14h. Inscriptions de 16h15 à 13h45. Venez nombreux, 1er prix Bon d’achat de 50€ et pas de perdant, tout le monde repart avec un lot.
Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com
English :
Individual Belote competition. Competition starts at 2pm. Registration from 4.15pm to 1.45pm. Come one, come all, 1st prize: 50? gift voucher and no losers, everyone goes home with a prize.
German :
Preisgekrönter Belote-Wettbewerb, im Gedränge, einzeln. Beginn des Wettbewerbs 14:00 Uhr. Einschreibungen von 16:15 bis 13:45 Uhr. Kommen Sie zahlreich, 1. Preis: Einkaufsgutschein über 50? und keine Verlierer, jeder erhält einen Preis.
Italiano :
Concorso individuale Belote a premi. Il concorso inizia alle 14.00. Registrazione dalle 16.15 alle 13.45. Venite tutti e uno, 1° premio: buono da 50? e non ci sono perdenti, tutti vanno a casa con un premio.
Espanol :
Concurso individual de belote premiado. El concurso comienza a las 14.00 horas. Inscripciones de 16.15 a 13.45 h. Venga uno, vengan todos, 1er premio: vale de 50? y no hay perdedores, todo el mundo se va a casa con un premio.
L’événement Concours de Belote Primé Valréas a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes