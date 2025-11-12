Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas

Concours de Belote Primé

Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

10 €

Début : 2025-11-12 13:15:00

fin : 2025-11-12 18:00:00

2025-11-12

Concours de Belote Primé, à la mêlée, individuel. Début du concours 14h. Inscriptions de 16h15 à 13h45. Venez nombreux, 1er prix Bon d’achat de 50€ et pas de perdant, tout le monde repart avec un lot.

Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com

Individual Belote competition. Competition starts at 2pm. Registration from 4.15pm to 1.45pm. Come one, come all, 1st prize: 50? gift voucher and no losers, everyone goes home with a prize.

Preisgekrönter Belote-Wettbewerb, im Gedränge, einzeln. Beginn des Wettbewerbs 14:00 Uhr. Einschreibungen von 16:15 bis 13:45 Uhr. Kommen Sie zahlreich, 1. Preis: Einkaufsgutschein über 50? und keine Verlierer, jeder erhält einen Preis.

Concorso individuale Belote a premi. Il concorso inizia alle 14.00. Registrazione dalle 16.15 alle 13.45. Venite tutti e uno, 1° premio: buono da 50? e non ci sono perdenti, tutti vanno a casa con un premio.

Concurso individual de belote premiado. El concurso comienza a las 14.00 horas. Inscripciones de 16.15 a 13.45 h. Venga uno, vengan todos, 1er premio: vale de 50? y no hay perdedores, todo el mundo se va a casa con un premio.

