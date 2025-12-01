Concours de belote primé Espace Jean Duffard Valréas

Concours de belote primé

Espace Jean Duffard Club l'Oustau, 43, Cours Victor Hugo Valréas

10 décembre 2025, 12:30-18:00

fin : 2025-12-10 18:00:00

2025-12-10

Concours de belote à la mêlée, individuel, primé. Début du Concours 14h. Inscriptions de 13h15 à 13h45. Venez nombreux. 1er prix bon d’achat de 50 € et pas de perdant, tout le monde repart avec un lot.

Espace Jean Duffard Club l'Oustau, 43, Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com

English :

Individual, prize-winning belote competition. Competition starts at 2pm. Registration from 13h15 to 13h45. Come one, come all. 1st prize: 50? gift voucher and no losers, everyone goes home with a prize.

