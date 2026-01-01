Concours de Belote Primé

Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – – EUR

10 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 13:15:00

fin : 2026-01-21 18:00:00

Date(s) :

2026-01-21

CONCOURS DE BELOTE à la mêlée, individuel, primé !

Début du concours 14 h. Inscription de 13h15 à 13h45.

Venez nombreux, 1er prix Bon d’achat de 50 € et pas de perdant, tout le monde repart avec un lot.

.

Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

BELOTE COMPETITION, scrimmage, individual, award-winning!

Competition starts at 2 pm. Registration from 1.15pm to 1.45pm.

Come one, come all, 1st prize: 50? gift voucher and no losers, everyone goes home with a prize.

L’événement Concours de Belote Primé Valréas a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes