Concours de Belote Primé Valréas
Concours de Belote Primé Valréas mercredi 21 janvier 2026.
Concours de Belote Primé
Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
10 €
Début : 2026-01-21 13:15:00
fin : 2026-01-21 18:00:00
2026-01-21
CONCOURS DE BELOTE à la mêlée, individuel, primé !
Début du concours 14 h. Inscription de 13h15 à 13h45.
Venez nombreux, 1er prix Bon d’achat de 50 € et pas de perdant, tout le monde repart avec un lot.
Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com
English :
BELOTE COMPETITION, scrimmage, individual, award-winning!
Competition starts at 2 pm. Registration from 1.15pm to 1.45pm.
Come one, come all, 1st prize: 50? gift voucher and no losers, everyone goes home with a prize.
