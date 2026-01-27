Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas
Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas mercredi 4 février 2026.
Concours de Belote Primé
Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
10 €
10 €
Début : 2026-02-04 13:15:00
fin : 2026-02-04 18:00:00
2026-02-04
Concours de Belote à la Mêlée, individuel, Primé !
Salle de l’Oustau
Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com
Individual Belote à la Mêlée competition wins prizes!
Salle de l’Oustau
