Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas

Concours de Belote Primé

Tarif : – – EUR

10 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 13:15:00

fin : 2026-02-04 18:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Concours de Belote à la Mêlée, individuel, Primé !

Salle de l’Oustau

.

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com

English :

Individual Belote à la Mêlée competition wins prizes!

Salle de l’Oustau

