Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas

Concours de Belote Primé

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – – EUR

10 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 13:15:00

fin : 2026-02-18 18:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Concours de Belote à la mêlée, individuel, primé ! Début du concours 14h

Inscriptions de 13h15 à13h45.

Venez nombreux. 1er Prix Bon d’achat de 50€ et pas de perdant, tout le monde repart avec un lot.

.

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Individual, award-winning Belote competition! Competition starts at 2pm

Registration from 1:15pm to 1:45pm.

Come one, come all. 1st Prize: 50? gift voucher and no losers, everyone goes home with a prize.

L’événement Concours de Belote Primé Valréas a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes