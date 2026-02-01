Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas
Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas mercredi 18 février 2026.
Concours de Belote Primé
Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
10 €
10 €
Date et horaire :
Début : 2026-02-18 13:15:00
fin : 2026-02-18 18:00:00

2026-02-18
Concours de Belote à la mêlée, individuel, primé ! Début du concours 14h
Inscriptions de 13h15 à13h45.
Venez nombreux. 1er Prix Bon d’achat de 50€ et pas de perdant, tout le monde repart avec un lot.
Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com
English :
Individual, award-winning Belote competition! Competition starts at 2pm
Registration from 1:15pm to 1:45pm.
Come one, come all. 1st Prize: 50? gift voucher and no losers, everyone goes home with a prize.
