Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas

Concours de Belote Primé

Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – – EUR

10 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 13:15:00

fin : 2026-03-04 18:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Concours de Belote à la Mêlée, individuel, primé ! Début du concours 14 heure. Inscriptions de 13h15 à 13h45.

Venez nombreux, 1er Prix Bon d’achat de 50 euros et pas de perdant, tout le monde repart avec un lot !

.

Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Individual, award-winning Belote à la Mêlée competition! Competition starts at 2pm. Registration from 1.15pm to 1.45pm.

Come one, come all, 1st Prize: 50-euro gift voucher and no losers, everyone goes home with a prize!

L’événement Concours de Belote Primé Valréas a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes