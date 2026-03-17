Concours de Belote Primé Espace Jean Duffard Valréas

Concours de Belote Primé

Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 13:15:00

fin : 2026-04-01 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-15

Concours de Belote à la Mêlé, individuel, primé !

Début du Concours 14h, inscriptions de 13h15 à 13h45

Venez nombreux, 1er prix Bon d’Achat de 50 euros et pas de perdant. Tout le monde repart avec un lot.

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Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com

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English :

Individual, award-winning Belote à la Mêlé competition!

Competition starts at 2pm, registration from 1:15pm to 1:45pm

Come one, come all, 1st prize: 50-euro gift voucher and no losers. Everyone goes home with a prize.

L’événement Concours de Belote Primé Valréas a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes