Informations pratiques

Valréas

Concours de Belote Primé

Espace Jean Duffard, Club OUSTAU 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – – EUR

10 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 13:30:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-30

Concours de Belote à la Mêlée, individuel, primé !

Début du Concours 14h. Inscriptions : de 13h15 à 13h45.

Venez nombreux, 1er Prix: Bon d’Achat de 50 € et pas de perdant, tout le monde repart avec un lot.

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Espace Jean Duffard, Club OUSTAU 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com

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English :

Belote Tournament at La Mée, individual, with prizes!

Tournament starts at 2:00 p.m. Registration: from 1:15 p.m. to 1:45 p.m.

Come one, come all! First prize: a 50 ? gift certificate. And there are no losers—everyone goes home with a prize.

L’événement Concours de Belote Primé Valréas a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes