Concours de belote Racines

Dimanche 8 février RACINES Concours de belote. A partir de 13h30.
Organisé par le comité des fêtes. Début de jeu à 14h. Nombreux lots, 2 aspirateurs robots, 2 friteuses air fryer, 2 cafetières tassimo,…
Inscriptions 10 € par joueur.
Réservations +33 (0)6 79 08 33 01 10 .
Racines 10130 Aube Grand Est +33 6 79 08 33 01
