Concours de belote

Racines Aube

Tarif : – – Eur

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 13:30:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Dimanche 8 février RACINES Concours de belote. A partir de 13h30.

Organisé par le comité des fêtes. Début de jeu à 14h. Nombreux lots, 2 aspirateurs robots, 2 friteuses air fryer, 2 cafetières tassimo,…

Inscriptions 10 € par joueur.

Réservations +33 (0)6 79 08 33 01 10 .

Racines 10130 Aube Grand Est +33 6 79 08 33 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de belote Racines a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance