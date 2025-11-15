Concours de Belote Salle du Préau Raddon-et-Chapendu

Concours de Belote Salle du Préau Raddon-et-Chapendu samedi 15 novembre 2025.

Salle du Préau 5 Avenue du Breuchin Raddon-et-Chapendu Haute-Saône

Tarif : 15 EUR

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15 23:59:00

2025-11-15

Le club des Jeunes RADDON/LUXEUIL (tennis de table) organise son 5ème Concours de belote.

Ouverture des portes et inscriptions à partir de 19 h. Début du Concours à 20 h.

Buvette pendant la soirée. Repas offert après le Concours. Chaque participant recevra un lot.

Renseignements par téléphone. .

Salle du Préau 5 Avenue du Breuchin Raddon-et-Chapendu 70280 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 32 04 16

