Concours de Belote Salle du Préau Raddon-et-Chapendu

Salle du Préau 5 Avenue du Breuchin Raddon-et-Chapendu Haute-Saône
Tarif : 15 EUR
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15 23:59:00
2025-11-15
Le club des Jeunes RADDON/LUXEUIL (tennis de table) organise son 5ème Concours de belote.
Ouverture des portes et inscriptions à partir de 19 h. Début du Concours à 20 h.
Buvette pendant la soirée. Repas offert après le Concours. Chaque participant recevra un lot.
Renseignements par téléphone. .
Salle du Préau 5 Avenue du Breuchin Raddon-et-Chapendu 70280 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 32 04 16
