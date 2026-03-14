Concours de belote Rang-du-Fliers
Concours de belote Rang-du-Fliers samedi 4 avril 2026.
Concours de belote
Salle Edith Piaf Rue du Bois des Sapins Rang-du-Fliers Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
à 19h30
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Ouverture des portes à 18h30
10€ pers
Organisé par l’AS Rang-du-Fliers .
Salle Edith Piaf Rue du Bois des Sapins Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 03 59 26 20
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English :
L’événement Concours de belote Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers