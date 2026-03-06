Concours de belote Salle Beauregard Raon-l’Étape

Concours de belote

Salle Beauregard Place des martyrs de la résistance Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 22:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Tentez votre chance au concours de belote, buvette et restauration sur place.Adultes

10 .

Salle Beauregard Place des martyrs de la résistance Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 6 08 32 01 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Try your luck at the belote competition, with refreshments and food available on site.

L’événement Concours de belote Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-03-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES