Concours de Belote Rigny vendredi 30 janvier 2026.
Salles des fêtes Rigny Haute-Saône
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
L’association des parents et la Clef des champs vous invite à un concours de belote. .
Salles des fêtes Rigny 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 43 63 38
