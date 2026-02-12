Concours de belote Salle des fêtes Rix

Concours de belote

Salle des fêtes Rue de l'Europe Rix Nièvre

Début : 2026-03-01 13:30:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Concours de belote organisé par l’Association Sauvegarde du Patrimoine de Ouagne 1er lot un jambon, 2ème lot Bouteilles Sancerre, 3ème lot Rosette Un lot 1ère équipe féminine, un lot par participant Inscription 13h30, début du concours 14h Boissons, gâteaux .

Salle des fêtes Rue de l’Europe Rix 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 19 44 mairie.ouagne@orange.fr

