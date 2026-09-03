Informations pratiques

Roye

Concours de Belote

Roye Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-10-04

GRAND CONCOURS DE BELOTE À ROYE (70) !

Avis à tous les passionnés de cartes !

Venez taper le carton dans une ambiance conviviale et tenter de remporter de superbes récompenses.

Quand ? Dimanche 4 octobre 2026

⏰ À quelle heure ? Début du concours à 10h00

Où ? À la salle des fêtes de Roye (70200)

Tarif : 10 € par joueur

De nombreux lots à gagner pour les meilleures équipes !Que vous soyez joueur du dimanche ou grand stratège, vous êtes les bienvenus. Ambiance chaleureuse garantie ! ☕ .

Roye 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 59 66 50

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English : Concours de Belote

L’événement Concours de Belote Roye a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE