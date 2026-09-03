Concours de Belote Roye
dimanche 4 octobre 2026 · Roye
Informations pratiques
Roye
Concours de Belote
Roye Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:30:00
Date(s) :
2026-10-04
GRAND CONCOURS DE BELOTE À ROYE (70) !
Avis à tous les passionnés de cartes !
Venez taper le carton dans une ambiance conviviale et tenter de remporter de superbes récompenses.
Quand ? Dimanche 4 octobre 2026
⏰ À quelle heure ? Début du concours à 10h00
Où ? À la salle des fêtes de Roye (70200)
Tarif : 10 € par joueur
De nombreux lots à gagner pour les meilleures équipes !Que vous soyez joueur du dimanche ou grand stratège, vous êtes les bienvenus. Ambiance chaleureuse garantie ! ☕ .
Roye 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 59 66 50
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English : Concours de Belote
L’événement Concours de Belote Roye a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE