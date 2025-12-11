Concours de Belote Salle polyvalente St Antoine Royères

Concours de Belote

Salle polyvalente St Antoine 14 Rue du Grand Rouvre Royères Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

2026-01-31

2026-01-31

2026-01-31

Concours de belote organisé par le club de foot de Royères.

Restauration et buvette sur place.

Réservation conseillée.

De nombreux lots à gagner. .

+33 6 37 09 04 00 nadia.letoux@laposte.net

