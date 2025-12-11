Concours de Belote Salle polyvalente St Antoine Royères
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Concours de belote organisé par le club de foot de Royères.
Restauration et buvette sur place.
Réservation conseillée.
De nombreux lots à gagner. .
Salle polyvalente St Antoine 14 Rue du Grand Rouvre Royères 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 09 04 00 nadia.letoux@laposte.net
