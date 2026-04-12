Concours de belote Salle des fêtes Royères
Concours de belote Salle des fêtes Royères dimanche 12 avril 2026.
Royères
Concours de belote
Salle des fêtes 4 Rue Jean Moulin Royères Haute-Vienne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Concours de belote organisé par l’association Echanges Culturels.
Un lot à gagner à chaque participant.
Buvette et restauration sur place .
Salle des fêtes 4 Rue Jean Moulin Royères 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 63 74 78
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English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Royères a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Noblat