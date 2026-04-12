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Concours de belote Salle des fêtes Royères

Concours de belote Salle des fêtes Royères

Concours de belote Salle des fêtes Royères dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 4 Rue Jean Moulin

Ville : 87400 Royères

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Royères

Concours de belote

Salle des fêtes 4 Rue Jean Moulin Royères Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Concours de belote organisé par l’association Echanges Culturels.
Un lot à gagner à chaque participant.
Buvette et restauration sur place   .

Salle des fêtes 4 Rue Jean Moulin Royères 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 63 74 78 

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English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Royères a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Noblat

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