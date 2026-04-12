Concours de belote Salle des fêtes Royères

Royères

Concours de belote

Salle des fêtes 4 Rue Jean Moulin Royères Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Concours de belote organisé par l’association Echanges Culturels.

Un lot à gagner à chaque participant.

Buvette et restauration sur place .

Salle des fêtes 4 Rue Jean Moulin Royères 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 63 74 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Royères a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Noblat