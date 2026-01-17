Concours de belote Sahune
Concours de belote Sahune samedi 7 février 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes de Sahune Sahune Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Concours de belote 20€/équipe, toutes les équipes sont primées 4 parties de 13 donnes
Différents lots à gagner longe de porc, rosettes, volailles, bouteilles de vins, paniers garnis…
Petite restauration et buvette sur place
.
Salle des fêtes de Sahune Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 14 09 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Belote competition: 20€/team, all teams win prizes 4 games of 13 deals
Various prizes to be won: pork loin, rosettes, poultry, bottles of wine, gift baskets…
Snacks and refreshments on site
L’événement Concours de belote Sahune a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale