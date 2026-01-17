Concours de belote Sahune

Concours de belote

Salle des fêtes de Sahune Sahune Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Concours de belote 20€/équipe, toutes les équipes sont primées 4 parties de 13 donnes

Différents lots à gagner longe de porc, rosettes, volailles, bouteilles de vins, paniers garnis…

Petite restauration et buvette sur place

.

Salle des fêtes de Sahune Sahune 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 14 09 16

English :

Belote competition: 20€/team, all teams win prizes 4 games of 13 deals

Various prizes to be won: pork loin, rosettes, poultry, bottles of wine, gift baskets…

Snacks and refreshments on site

