Concours de Belote Salle des fêtes Saillans

Concours de Belote

Salle des fêtes Rue des Frères Naef Saillans Drôme

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

L’association Au fil d’argent organise un concours de belote ! Toutes les équipes seront primées. 1er prix 2 bons d’achat de 100€ chacun, 2ème prix 2 paniers garnis valeur 50€, 3ème prix 2 repas à 30€ au restaurant. Buffet-Buvette.

Salle des fêtes Rue des Frères Naef Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 50 86

English :

The Au fil d’argent association is organizing a belote competition! All teams will win prizes. 1st prize: 2 vouchers worth 100? each, 2nd prize: 2 baskets worth 50?, 3rd prize: 2 meals at 30? in a restaurant. Buffet-Buvette.

