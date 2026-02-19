Concours de Belote Salle des fêtes Saillans
Concours de Belote Salle des fêtes Saillans samedi 14 mars 2026.
Concours de Belote
Salle des fêtes Rue des Frères Naef Saillans Drôme
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
L’association Au fil d’argent organise un concours de belote ! Toutes les équipes seront primées. 1er prix 2 bons d’achat de 100€ chacun, 2ème prix 2 paniers garnis valeur 50€, 3ème prix 2 repas à 30€ au restaurant. Buffet-Buvette.
Salle des fêtes Rue des Frères Naef Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 50 86
The Au fil d’argent association is organizing a belote competition! All teams will win prizes. 1st prize: 2 vouchers worth 100? each, 2nd prize: 2 baskets worth 50?, 3rd prize: 2 meals at 30? in a restaurant. Buffet-Buvette.
