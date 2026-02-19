Concours de belote Salle communale Saint-Amand-sur-Ornain

Concours de belote

Salle communale Grande Rue Saint-Amand-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 13:30:00

fin : 2026-03-08 18:30:00

2026-03-08

Concours de belote par équipe.

Tarif réduit pour les adhérents à l’Avenir de Saint-Amand. Tout le monde reçoit un lot, les 3 premiers prix sont des paniers garnis.

Buvette et gâteaux en vente sur place.

Places limitées, inscription conseillée par SMS.Adultes

Salle communale Grande Rue Saint-Amand-sur-Ornain 55500 Meuse Grand Est +33 6 31 26 73 04

English :

Team belote competition.

Reduced rate for Avenir de Saint-Amand members. Everyone receives a prize, with the top 3 prizes being baskets of goodies.

Refreshments and cakes available on site.

Places are limited, so register by SMS.

