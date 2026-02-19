Concours de belote Salle communale Saint-Amand-sur-Ornain
Concours de belote Salle communale Saint-Amand-sur-Ornain dimanche 8 mars 2026.
Concours de belote
Salle communale Grande Rue Saint-Amand-sur-Ornain Meuse
Tarif : – – EUR
8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 13:30:00
fin : 2026-03-08 18:30:00
Date(s) :
2026-03-08
Concours de belote par équipe.
Tarif réduit pour les adhérents à l’Avenir de Saint-Amand. Tout le monde reçoit un lot, les 3 premiers prix sont des paniers garnis.
Buvette et gâteaux en vente sur place.
Places limitées, inscription conseillée par SMS.Adultes
8 .
Salle communale Grande Rue Saint-Amand-sur-Ornain 55500 Meuse Grand Est +33 6 31 26 73 04
English :
Team belote competition.
Reduced rate for Avenir de Saint-Amand members. Everyone receives a prize, with the top 3 prizes being baskets of goodies.
Refreshments and cakes available on site.
Places are limited, so register by SMS.
