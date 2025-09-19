Concours de belote Salle des fêtes Saint-Aubin-de-Lanquais
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne
Le comité des fêtes de Saint-Aubin-de-Lanquais et/ou l’Amicale des Propriétaires et Chasseurs de Saint-Aubin-de-Lanquais vous invitent à leur concours de belote.
1 lot à chaque participant.
Buvette. .
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 55 91 05
