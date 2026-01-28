Concours de belote Saint-Augustin

Concours de belote

Amateurs de belote ou simples curieux, venez passer une soirée conviviale et festive à

l’occasion de notre concours de belote

Vendredi 20 février

Début des parties à 20h

Salle des fêtes de Saint-Augustin (19390)

16 € par équipe

De nombreux lots à gagner

Buvette et petite restauration sur place

Inscriptions directement sur place

Que vous veniez pour la compétition, pour l’ambiance ou simplement pour partager un

bon moment entre amis, on vous attend nombreux

N’hésitez pas à partager et à inviter vos partenaires de jeu !

À très vite ! .

Salle des fêtes Saint-Augustin 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 85 96 14

