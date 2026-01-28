Concours de belote Saint-Augustin
Concours de belote Saint-Augustin vendredi 20 février 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Saint-Augustin Corrèze
Tarif : – –
Amateurs de belote ou simples curieux, venez passer une soirée conviviale et festive à
l’occasion de notre concours de belote
Vendredi 20 février
Début des parties à 20h
Salle des fêtes de Saint-Augustin (19390)
16 € par équipe
De nombreux lots à gagner
Buvette et petite restauration sur place
Inscriptions directement sur place
Que vous veniez pour la compétition, pour l’ambiance ou simplement pour partager un
bon moment entre amis, on vous attend nombreux
N’hésitez pas à partager et à inviter vos partenaires de jeu !
À très vite ! .
Salle des fêtes Saint-Augustin 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 85 96 14
