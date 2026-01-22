Concours de belote Saint-Barthélemy-de-Vals

Concours de belote

Salle des fêtes Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme

Tarif : 16 – 16 – EUR

la doublette (8€ par personne)

Début : 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13 22:30:00

2026-02-13

Le sou des écoles propose un concours de belote pour financer le voyage scolaires de cette année.

Salle des fêtes Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes soudesecoles26240@gmail.com

English :

The Sou des Ecoles is organizing a belote competition to raise funds for this year’s school trip.

