Concours de belote Saint-Barthélemy-de-Vals
Concours de belote Saint-Barthélemy-de-Vals vendredi 13 février 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme
Tarif : 16 – 16 – EUR
la doublette (8€ par personne)
Début : 2026-02-13 19:30:00
fin : 2026-02-13 22:30:00
2026-02-13
Le sou des écoles propose un concours de belote pour financer le voyage scolaires de cette année.
Salle des fêtes Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes soudesecoles26240@gmail.com
English :
The Sou des Ecoles is organizing a belote competition to raise funds for this year’s school trip.
