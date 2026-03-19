Concours de belote Salle des fêtes Saint-Bonnet-Tronçais

Concours de belote

Salle des fêtes Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:20:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Concours de belote organisé par le Club de la Forêt 3ème âge.

.

Salle des fêtes Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 45 94 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition organized by the Club de la Forêt 3ème âge.

L’événement Concours de belote Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-03-19 par Montluçon Tourisme