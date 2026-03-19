Concours de belote Salle des fêtes Saint-Bonnet-Tronçais
Concours de belote Salle des fêtes Saint-Bonnet-Tronçais dimanche 11 octobre 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:20:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Concours de belote organisé par le Club de la Forêt 3ème âge.
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Salle des fêtes Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 45 94 67
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English :
Belote competition organized by the Club de la Forêt 3ème âge.
L’événement Concours de belote Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-03-19 par Montluçon Tourisme