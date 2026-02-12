Concours de belote Saint-Castin
Concours de belote Saint-Castin dimanche 22 février 2026.
Salle des Abenakis Saint-Castin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Nombreux lots à gagner, buvette et petite restauration sur place. Ouverture des portes à 13h.
Sur inscription. .
Salle des Abenakis Saint-Castin 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 81 06 43 saint.castin@gmail.com
