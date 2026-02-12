Concours de belote

Salle des Abenakis Saint-Castin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Nombreux lots à gagner, buvette et petite restauration sur place. Ouverture des portes à 13h.

Sur inscription. .

Salle des Abenakis Saint-Castin 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 81 06 43 saint.castin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

L’événement Concours de belote Saint-Castin a été mis à jour le 2026-02-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran