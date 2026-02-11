Concours de belote Saint-Cyr
Concours de belote Saint-Cyr vendredi 6 mars 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Saint-Cyr Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Venez vous amuser, jouer à la belote et remporter de nombreux lots. Personne n’est perdant ! .
Salle des fêtes Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 87 29 47
