Concours de belote Saint-Didier-en-Donjon
Salle des fêtes Saint-Didier-en-Donjon Allier
Concours de belote organisé par le Club de l’été de Saint Didier en Donjon.
Salle des fêtes Saint-Didier-en-Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 66 04 armand.lassot@orange.fr
Belote competition organized by the Club de l’été de Saint Didier en Donjon.
